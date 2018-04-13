Свердловский облсуд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт

Свердловский областной суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей гражданину республики Таджикистан, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Мужчина несколько лет находился в межгосударственном розыске по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, участии в преступной группировке, покушении на совершение террористического акта на территории Таджикистана.

В апреле 2017 года мужчину задержали на территории Свердловской области. В скором времени его "передадут" обратно на родину. Накануне постановление Свердловского областного суда о продлении Одилову меры пресечения вступило в законную силу.