В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США

В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против США, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документ внес он сам и руководители четырех парламентских фракций.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", - заявил Володин (цитата по ТАСС).

Совет Госдумы рассмотрит законопроект 16 апреля.

Ранее Володин призывал к санкциям против американских товаропроизводителей.

На прошлой неделе американский Минфин ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. В качестве причины данных мер указывалась "злонамеренная деятельность", а не какие-либо конкретные действия.