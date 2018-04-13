Великобритания извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"

Британский центр по безопасности полетов сообщил о причинах досмотра на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне и принес извинения, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

По его словам, центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии, "предоставил причины и даже извинился", передает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 марта в аэропорту Хитроу. Британская полиция и таможня провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины проверки и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул борт, хотя это противоречит правилам. В конце концов капитану разрешили остаться в кабине.

Посольство России направило ноту протеста в МИД Великобритании.

В ведомстве отметили, что инциденту нет иного объяснения, кроме того, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России.