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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
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от издателя  |  комментариев: 10


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Новости
13.04.2018 09:40 Мск (11:40 Екб)
политика
Великобритания извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: Аэрофлот

Британский центр по безопасности полетов сообщил о причинах досмотра на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне и принес извинения, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.
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По его словам, центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии, "предоставил причины и даже извинился", передает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 марта в аэропорту Хитроу. Британская полиция и таможня провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины проверки и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул борт, хотя это противоречит правилам. В конце концов капитану разрешили остаться в кабине.

Посольство России направило ноту протеста в МИД Великобритании.

В ведомстве отметили, что инциденту нет иного объяснения, кроме того, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России.

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13.04.2018 09:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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Великобритания извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"
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