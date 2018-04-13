В регионах продолжает дорожать бензин

За прошедшую неделю в 52 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. По данным Росстата увеличилась стоимость топлива всех марок, передает корреспондент Накануне.RU.

Средняя стоимость автомобильного бензина за неделю увеличилась с 39,90 руб. до 39,95 руб. за литр. АИ-92 подорожал на 5 коп. до 38,16 руб., АИ-95 подорожал на 4 коп. до 41,16 руб. 46,52 руб. в среднем стоит литр бензина АИ-98, цена повысилась за неделю на 7 коп. На такую же сумму подорожало дизельное топливо.

Сильнее всего цены на бензин увеличились в Уфе и Великом Новгороде – на 0,6%, Орле – на 0,5%, Кызыле, Чебоксарах, Самаре, Калуге и Севастополе – на 0,4%, подсчитал Росстат. Снижение цен на бензин отмечалось в Южно-Сахалинске – на 0,9%, Чите – на 0,7% и Челябинске – на 0,2%.

Как сообщало Накануне.RU, в России отмечен рост оптовых цен на бензин. Эксперты связывают это с намеренным снижением цен перед выборами, а также с уменьшением объемов реализации бензина на биржевых торгах. ФАС вынесла предупреждения ряду нефтяных компаний.