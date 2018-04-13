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Новости
13.04.2018 09:29 Мск (11:29 Екб)
экономика | В России
В регионах продолжает дорожать бензин
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Азс, заправка (2018) | Фото: Накануне.RU

За прошедшую неделю в 52 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин. По данным Росстата увеличилась стоимость топлива всех марок, передает корреспондент Накануне.RU.

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Средняя стоимость автомобильного бензина за неделю увеличилась с 39,90 руб. до 39,95 руб. за литр. АИ-92 подорожал на 5 коп. до 38,16 руб., АИ-95 подорожал на 4 коп. до 41,16 руб. 46,52 руб. в среднем стоит литр бензина АИ-98, цена повысилась за неделю на 7 коп. На такую же сумму подорожало дизельное топливо.

Сильнее всего цены на бензин увеличились в Уфе и Великом Новгороде – на 0,6%, Орле – на 0,5%, Кызыле, Чебоксарах, Самаре, Калуге и Севастополе – на 0,4%, подсчитал Росстат. Снижение цен на бензин отмечалось в Южно-Сахалинске – на 0,9%, Чите – на 0,7% и Челябинске – на 0,2%.

Как сообщало Накануне.RU, в России отмечен рост оптовых цен на бензин. Эксперты связывают это с намеренным снижением цен перед выборами, а также с уменьшением объемов реализации бензина на биржевых торгах. ФАС вынесла предупреждения ряду нефтяных компаний.

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13.04.2018 09:29 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 12:05 Мск
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Ранее 19.03.2018 14:14 Мск
ФАС России выдала предостережение "Сургутнефтегазу" из-за экспорта бензина








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В регионах продолжает дорожать бензин
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