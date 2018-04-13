Экс-глава ульяновского музея обвиняется в хищении картин Никаса Сафронова на 20 миллионов

Экс-руководителю государственного учреждения культуры Ульяновска предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с бюджетными средствами и хищении картин, сообщает Федералпресс со ссылкой на региональное МВД РФ. Мужчину подозревают в похищении 13 полотен стоимостью более 20 млн руб.

Первые четыре картины на сумму более 9 млн руб. мужчина присвоил в 2015 году. По информации РБК, речь идет о произведениях Никаса Сафронова.

Однако в ходе обысков у него нашли еще 9 картин на общую сумму около 13 млн руб., а также револьвер иностранного производства калибра 7 мм, изготовленный по заводской технологии XIX века. "В настоящее время все 13 картин возвращены владельцу", – пояснили в пресс-службе МВД.

Кроме того, 48-летний бывший руководитель создал фирму, получившую деньги из федерального бюджета на проведение различных мероприятий. Эти мероприятия проводились в музее, а выделенные средства мужчина забирал себе.

Так, в 2012 году при проведении международного форума социальных работников Поволжья он похитил более 1,5 млн руб., в 2013 около 1,6 млн руб. при организации международного музейного фестиваля передвижных выставок на Волге.

В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.