Глава краевого минздрава поделился планами по ремонту пермской медсанчасти №9

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев посетил МСЧ №9. Он отметил, что состояние учреждения оставляет желать лучшего - здание нуждается в ремонте и дополнительном оснащении. Об этом глава краевого минздрава сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приемник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь. Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а еще лучше — переносить. Этим займемся в первую очередь — перенесем приемное из подвала на первый этаж, сделаем полноценные диагностические палаты", - поделился планами Дмитрий Матвеев.

Он также сообщил об идее организовать в больнице помимо травматологии нейрохирургию — сюда попадает много экстренных пациентов, а полноценная травматология без нейрохирургии невозможна.

Кроме того, министр сообщил о планах по расширению лечебной площади - использовать пустующие здания для административных помещений, а всю медицинскую деятельность сосредоточить в больших корпусах.

Отметим, недавно в медсанчасти №9 разгорелся скандал. В конце прошлого года анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин через интернет-приемную направил письмо губернатору Максиму Решетникову. Врач рассказал о проблемах больницы, которые он напрямую связал со сменой руководства. После клинику посетил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Беседа с медперсоналом длилась около двух часов, в итоге коллективу больницы и властям удалось прийти к консенсусу.

21 марта в больнице сменилось руководство. Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти №9 Перми. Новым руководителем МСЧ №9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ №21