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от издателя  |  комментариев: 10


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12.04.2018
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Глава краевого минздрава поделился планами по ремонту пермской медсанчасти №9
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев посетил МСЧ №9. Он отметил, что состояние учреждения оставляет желать лучшего - здание нуждается в ремонте и дополнительном оснащении. Об этом глава краевого минздрава сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приемник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь. Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а еще лучше — переносить. Этим займемся в первую очередь — перенесем приемное из подвала на первый этаж, сделаем полноценные диагностические палаты", - поделился планами Дмитрий Матвеев.

приемный покой, служебный вход, МСЧ №9(2018)|Фото: Дмитрий Матвеев

Он также сообщил об идее организовать в больнице помимо травматологии нейрохирургию — сюда попадает много экстренных пациентов, а полноценная травматология без нейрохирургии невозможна.

Кроме того, министр сообщил о планах по расширению лечебной площади - использовать пустующие здания для административных помещений, а всю медицинскую деятельность сосредоточить в больших корпусах.

Отметим, недавно в медсанчасти №9 разгорелся скандал. В конце прошлого года анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин через интернет-приемную направил письмо губернатору Максиму Решетникову. Врач рассказал о проблемах больницы, которые он напрямую связал со сменой руководства. После клинику посетил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Беседа с медперсоналом длилась около двух часов, в итоге коллективу больницы и властям удалось прийти к консенсусу.

21 марта в больнице сменилось руководство. Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти №9 Перми. Новым руководителем МСЧ №9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ №21

Другие новости по темам: медико-манитарная часть, главврач, больница, минздрав пермского края, дмитрий матвеев, ремонт
13.04.2018 09:45 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 11:11 Мск
В Перми сменился глава медсанчасти №9, врач которой жаловался Решетникову на проблемы из-за руководства








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Глава краевого минздрава поделился планами по ремонту пермской медсанчасти №9
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