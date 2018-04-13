Перед матчем "Урал" - "Спартак" на "Екатеринбург Арене" откроют дополнительные входные группы

Футбольный клуб "Урал" обратился к болельщикам в преддверии матча с действующим чемпионом страны - московским "Спартаком", который пройдет в ближайшее воскресенье, 15 апреля, на "Екатеринбург Арене".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, болельщиков ожидает обширная развлекательная программа, а в чаше арены перед началом встречи пройдет торжественная церемония открытия стадиона. Всего на игре ожидается более 30 тысяч зрителей.

В день матча специально для болельщиков "Урала" будут открыты две парковки, находящиеся в шаговой доступности от стадиона. Одна расположится на Площади 1905 года, вторая – ну углу улиц Токарей и Татищева (см. схему ниже). Воспользоваться этими парковками можно будет, предъявив билет любой ценовой категории на матч "Урал" - "Спартак", либо абонемент на три тестовых матча. При этом ряд улиц, расположенных рядом с "Екатеринбург Ареной" в день матча будут перекрыты: движение транспорта будет закрыто на участке Ключевской от Токарей до Мельникова и Репина от Ленина до Мельникова.

Пройти на сам стадион 15 апреля можно будет за два часа до начала игры, с 14.00. Для прохода зрителей будут открыты четыре входные группы, в том числе временные входные группы, которые не работали на предыдущем матче против казанского "Рубина". Таким образом, для прохода на стадион болельщикам будут доступны гейты №2 и №3-А, расположенные со стороны улицы Репина; а также гейты №5 и №6, расположенные со стороны улицы Татищева. Вход №4 будет использоваться для прохода представителей СМИ. Болельщики "Спартака", имеющие на руках билеты на фан-сектор, будут проходить на стадион через входную группу №3-Б (ближе к улице Крауля).

В клубе отмечают, что, попав на территорию стадиона, можно спокойно перемещаться практически по всему периметру. Исключение составляет пространство, расположенное у трибун D и A, на схеме оно показано серым цветом. Также будет огорожена территория, предназначенная для прохода болельщиков "красно-белых". Для прохода в чашу стадиона необходимо будет предъявить билет на матч или абонемент на три тестовые игры. Для попадания на трибуны "Екатеринбург Арены" болельщикам "Урала" будут доступны 18 подъездов, в том числе два входа для маломобильных групп населения. Номера подъездов для попадания на свой сектор можно посмотреть на схеме ниже, кроме того, соответствующий номер указан на бланке билета. Также три отдельных входа будут предназначены для болельщиков команды гостей, а еще один откроется специально для зрителей категории VIP.

В "Урале" призвали болельщиков приходить на стадион заранее, чтобы беспрепятственно и быстро занять свое место на арене.

Ранее сообщалось, что к матчу "Урал" - "Спартак" на "Екатеринбург Арене" поставят новые пункты общественного питания.