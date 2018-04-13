Несмотря на новые обещания властей, в поддержку ДК "Химмаш" устроят концерт с салютом

Несмотря на заверения властей в сохранении ДК "Химмаш", члены инициативной группы не отказываются от проведения сегодняшней акции. В этот раз это не будет митинг, а концерт в поддержку дворца культуры. По словам участника инициативной группы, выступающей против сноса ДК, Ивана Стародубцева, опасения, что здание снесут, остаются, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Будут выступать дети, в основном воспитанники ДК "Химмаш", и артисты, которые приехали нас поддержать. В борьбе за ДК мы восстановили традицию проводить около него праздники. У нашей команды большие амбиции на продолжение этой традиции", - пояснил Стародубцев.

В мэрии Екатеринбурга заверили, что на заседании архитектурно-градостроительной комиссии принято решение о сохранении здания ДК "Химмаш", "поскольку этот объект является значимым для истории развития архитектуры города и остается центром с уникальной образовательной программой дополнительной подготовки для детей и подростков, проживающих в районе "Химмаш" города Екатеринбурга", - сообщается в письме, которое получил депутат ЗакСО Александр Ивачёв.

Но, по словам членов инициативной группы, собственник якобы продолжает настаивать, что 1 июня здание снесут:

"11 апреля нам пришло письмо из управления президента РФ, что они будут разбираться в этом вопросе, а 12 числа министр культуры пишет, что они ещё 6 апреля по указу губернатора начали рассматривать проект реконструкции. Мы боимся, что область напишет в Администрацию президента РФ, что всё хорошо, реконструируем, а потом скажут, что это невыгодно и лучше снести. Нам до Администрации президента потом будет сложно достучаться".

Отметим, что противники сноса ДК "Химмаш" уже не один раз выходили на митинги.