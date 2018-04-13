Сургутянину вменяют кражу у нескольких компаний 7 миллионов

Сургутянина судят за мошенничество с 7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Бизнесмен, возглавляя компанию, знал, что она – не юрилицо, она не может вести какую-либо деятельность. Однако он рассказал в интернете, что у предприятия есть различное имущество.

После он в марте 2014 – январе 2017 гг. заключал с другими предприятиями договоры поставок. По ним компании заплатили ему 7 млн руб. Дело ушло в суд.