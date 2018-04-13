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Губернатор Югры подписала соглашение о сотрудничестве с главой сирийской провинции Хомс
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Наталья Комарова, сирийская делегация (2018) | Фото: admhmao.ru

Главы Югры и сирийской провинции Хомс подписали соглашение о сотрудничестве. В истории двух государств это первые регионы, официально договорившиеся о взаимовыгодном сотрудничестве. Сотрудничество будет вестись в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Подписи в документе поставили губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази.

Меморандум предусматривает, в частности, установление прямых связей между компаниями, создание совместных предприятий и представительств, обеспечение условий для участия хозяйствующих субъектов в проводимых сторонами ярмарках и выставках. Среди возможных направлений сотрудничества – деревянное домостроительство. 92% территории Югры занимают лесные массивы, таким образом, в экономический оборот можно вовлечь до 15 млн кубометров древесины.

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

"Мы предполагаем, что сирийской стороне будут интересны наши возможности в области энергетики – как в добыче углеводородов, их переработке и производстве, так и в области электроэнергии", - прокомментировала соглашение Наталья Комарова. Кроме того, по словам губернатора, у регионов есть потенциал и для организации взаимных стажировок студентов, аспирантов, преподавателей.

Также глава региона и другие представители российской делегации в Сирии встретились с деловым сообществом города Хасия Сирийской Арабской Республики.

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

Югорчане высоко оценили промышленный кластер Хасии и подходы, которые лежат в основе его организации и деятельности. В частности, создание инфраструктуры (минимальные сроки подключения земельных участков к электро- и водоснабжению).

"Меня заинтересовала система управления хозяйством. У нас в стране есть свои похожие проекты по развитию промышленности, например, индустриальные парки. Есть возможность синхронизировать, и воспользоваться тем, что вы наработали – правовые механизмы в деятельности индустриальных парков, свободных экономических зон", - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Представители делегации из Югры наладили сотрудничество с департаментом промышленности Хасии, определили направления, по которым возможно взаимодействие. В первую очередь, это поставка из Югры пиломатериалов. Тем более что опыт сотрудничества в этом вопросе с Сирией у нашего округа есть и он насчитывает несколько лет. Еще одно направление – поставка в Сирию производимого в Ханты-Мансийском округе оборудования для нефтегазодобывающей сферы.

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

Также участники делегации России посетили концерн "WDRVM", который занимается сборкой автомобилей.

"Мы очень уважаем российский народ и на протяжении многих лет Россия была нашим другом и партнером. Мы считаем, что любые инвестиции, любое участие России в проектах на территории Сирии будет очень успешным в том числе и для нас и для вас. Если российские компании захотят осуществить инвестиции или основать какой-то проект на территории нашего промышленного города, то наш завод готов выступить в качестве партнера, в том числе и финансировать расходы, которые предприниматель будет нести, чтобы проект был реализован успешно. Для нас это будет большая честь", - отметил генеральный директор концерна Валид Ильяс.

В свою очередь Наталья Комарова пригласила сирийских бизнесменов к сотрудничеству по развитию производства в РФ.

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13.04.2018 09:11 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
11:11 Екб


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Губернатор Югры подписала соглашение о сотрудничестве с главой сирийской провинции Хомс
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