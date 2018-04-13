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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


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Новости
13.04.2018 08:50 Мск (10:50 Екб)
политика | Приволжский ФО
Прикамские "единороссы" хотят увеличить количество "профессиональных" депутатов в заксобрании
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депутаты, мандат, место депутата, кресло, депутат (2014) | Фото: http://www.fedinf.ru/

Вопрос об увеличении количества депутатов Законодательного собрания Пермского края, работающих на постоянной основе, вновь внесен в краевой парламент. Авторами новой версии проекта стали депутаты фракции "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в краевой закон предусматривают, что количество депутатов, работающих на постоянной основе, за зарплату, изменится с 21 до 24 человек.

"Финансирование деятельности депутатов Законодательного собрания планируется осуществить за счет текущей сметы заксобрания, отмечено в пояснениях к проекту закона.

Вопрос распределения квот пока не решен.

Напомним, в прошлом году с подобной инициативой выходила фракция ЛДПР. Однако проект поправок был отозван.

Другие новости по темам: законодательное собрание Пермского края, Единая Россия, работа на постоянной основе,
13.04.2018 08:50 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2017 13:40 Мск
Прикамских оппозиционеров не сделают депутатами на профессиональной основе

Ранее 03.04.2017 11:16 Мск
Прикамских депутатов-оппозиционеров предлагают сделать депутатами на постоянной основе








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Прикамские "единороссы" хотят увеличить количество "профессиональных" депутатов в заксобрании
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