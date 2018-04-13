Прикамские "единороссы" хотят увеличить количество "профессиональных" депутатов в заксобрании

Вопрос об увеличении количества депутатов Законодательного собрания Пермского края, работающих на постоянной основе, вновь внесен в краевой парламент. Авторами новой версии проекта стали депутаты фракции "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в краевой закон предусматривают, что количество депутатов, работающих на постоянной основе, за зарплату, изменится с 21 до 24 человек.

"Финансирование деятельности депутатов Законодательного собрания планируется осуществить за счет текущей сметы заксобрания, отмечено в пояснениях к проекту закона.

Вопрос распределения квот пока не решен.

Напомним, в прошлом году с подобной инициативой выходила фракция ЛДПР. Однако проект поправок был отозван.