ЦБ отозвал лицензию у костромского банка

Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского "Конфидэнс банка".

По величине активов банк на 1 марта занимал 275-е место в банковской системе России.

В конце прошлого года сообщалось, что Центробанк может заменить отзыв лицензии крупными штрафами.