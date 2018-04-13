Крушение вертолета в Хабаровске: опознаны трое погибших из шести

Транспортные следователи продолжают работу по уголовному делу по факту крушения вертолета в Хабаровске.

Напомним, утром 11 апреля в районе антенного поля по улице Выборгской произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток". Никто из находившихся на борту шести членов экипажа не выжил.

Как сообщили Накануне.RU в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, в настоящее время опознано трое погибших, с целью идентификации других назначены генотипоскопические экспертизы.

"Бортовые самописцы переданы представителям Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что данное уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления.