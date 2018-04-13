"Дверь в параллельную вселенную": в Тюмени вновь "открылся портал" на проезжей части

В одном из дворов Тюмени провалился асфальт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наступила весна, начал таять снег, а вместе с ним – асфальт Западносибирская, 18, корпус 1. Участок земли принадлежит АО "Ленинский"", - сообщают пользователи соцсетей.

Комментаторы отмечают, что это – "дверь в параллельную вселенную", успокаивая земляков, что "на болоте целый Питер построен, и ничего".

Напомним, вчера в Тюмени случился более крупный провал асфальта. Причиной стала прочистка канализации, во время которой вода размыла замурованный под асфальт колодец.