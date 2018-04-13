Трамп обсудит удар по Сирии с Мэй и Макроном

Руководство США пока не приняло окончательного решения о нанесении удара по Сирии.

Как передаёт РИА "Новости", пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президент Дональд Трамп только что завершил встречу с членами Совета национальной безопасности. Сейчас Вашингтон изучает разведданные и продолжает координировать действия со своими партнёрами – Великобританией и Францией. Сегодня вечером, по словам Сандерс, Трамп должен провести телефонные переговоры с Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном.

США намерены атаковать Сирийскую Арабскую республику якобы в ответ на применение войсками Башара Асада химического оружия. Неопровержимых доказательств самой химической атаки нет до сих пор. Тем не менее, ещё вчера британские подлодки получили приказ выйти на расстояние ракетного удара по Сирии.