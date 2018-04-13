Бюджет РФ в первом квартале исполнен с профицитом в 1,5% ВВП

Бюджет России за январь-март 2018 г. исполнен с профицитом 344,35 млрд руб., сообщил Минфин РФ. Профицит равен 1,5% ВВП.

Госбюджет за первый квартал получил доходы в размере 4,075 трлн руб. или 26,7% к общему объему, утвержденному законом о федеральном бюджете на 2018 г. Расходы составили 3,731 трлн руб., что составляет 22,6% к годовому объему.

Наибольшие поступления в бюджет перечислила ФНС.

Как сообщало Накануне.RU, доходы федеральной казны в 2018 г. составят 15, 25 трлн руб. (в том числе дополнительные нефтегазовые доходы в размере 527,5 млрд руб.). Расходы 2018 г. - 16,52 трлн руб.