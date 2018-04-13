Байкал на грани экологической катастрофы: опасные водоросли захватили 60% побережья озера

60 процентов побережья озера Байкал заросло спирогирой - опасной для водоема водорослью. Загрязнение приобретает катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре "Антистихия", передает РИА Новости.

Отмечается, что спирогира характерна для теплых стоячих водоемов и ранее в Байкале замечена не была.

Специалисты считают, что "цветение" связано со сбросами в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты.

Сотрудники центра подчеркивают, что очистные сооружения не спасают положение.

Академик РАН Михаил Грачев сообщил "Российской газете", что бурный немотивированный рост спирогиры и одновременная массовая гибель эндемичной байкальской губки - это экологическая катастрофа.

Как рассказала изданию председатель общественной организации "За чистый Северный Байкал" Анжелика Тиссен, новые очистные сооружение все еще не введены в эксплуатацию полностью и осуществляют только первичную обработку стоков. В итоге, заявляет она, на выходе отходы содержат гораздо больше аммиака, нитритов, нитратов и взвешенных осадков, чем положено. "В стоячей воде не очищенные стоки разлагаются и тухнут, отравляют все живое, превращаясь в бомбу замедленного действия", - сказала Тиссен.

Напомним, в конце прошлого года прокуратура провела беспрецедентную проверку, по итогам которой было закрыто 16 турбаз, ухудшающих экосистему Байкала.

В августе 2017 года Владимир Путин посетил Байкал. Президент в рамках совещания по экологическому развитию поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку по выявлению экологически вредной деятельности на байкальской природной территории.