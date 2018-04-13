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В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда
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полянин дмитрий павлович главный редактор областной газеты (2017) | Фото: Накануне.ru

Вечером 12 апреля в Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте издания.
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"Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в "Областной газете" - "Это очень похоже на терроризм": что известно о "коммунальных войнах" Екатеринбурга" (№17 от 21.01.2018)", - прокомментировал ситуацию сам Дмитрий Полянин.

Издание напоминает, что в том материале речь шла о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге - поджогах автомобилей и обстрелах офисов, задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.

полпредство, совещание по информационной безопасности, Дмитрий Полянин(2017)|Фото: Накануне.RU

По данным "ОГ", по факту преступления возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет.

Произошедшее прокомментировали в полиции.

"Действительно, к сожалению, такое ЧП имело место быть. Сотрудники отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу по данному факту проводят проверку. Вчера они выезжали к потерпевшему. Отрабатываются различные версии данного нападения. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Предпринимается необходимый комплекс мер, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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13.04.2018 08:27 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб


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В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда
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