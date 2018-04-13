В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда

Вечером 12 апреля в Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте издания.

"Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в "Областной газете" - "Это очень похоже на терроризм": что известно о "коммунальных войнах" Екатеринбурга" (№17 от 21.01.2018)", - прокомментировал ситуацию сам Дмитрий Полянин.

Издание напоминает, что в том материале речь шла о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге - поджогах автомобилей и обстрелах офисов, задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.

По данным "ОГ", по факту преступления возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет.

Произошедшее прокомментировали в полиции.

"Действительно, к сожалению, такое ЧП имело место быть. Сотрудники отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу по данному факту проводят проверку. Вчера они выезжали к потерпевшему. Отрабатываются различные версии данного нападения. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Предпринимается необходимый комплекс мер, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.