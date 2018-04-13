Авиакомпания "РусЛайн" отменила и задержала сразу несколько рейсов из Екатеринбурга

Авиакомпания "РусЛайн" отменила и задержала сразу несколько рейсов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Согласно данным онлайн-табло, это рейсы в Казань, Липецк, Уфу и Нижневартовск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейс из Екатеринбурга в Нижневартовск задерживается на шесть часов, а в Казань - на три. В Липецк и Уфу уральцы сегодня не улетят. Изменения в расписании коснутся и обратных рейсов.

Напомним, ранее "РусЛайн" также задержала рейс из Липецка в Екатеринбург и обратно на 11 часов.