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Авиакомпания "РусЛайн" отменила и задержала сразу несколько рейсов из Екатеринбурга
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самолёт crj-100 авиакомпания rusline руслайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпания "РусЛайн" отменила и задержала сразу несколько рейсов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Согласно данным онлайн-табло, это рейсы в Казань, Липецк, Уфу и Нижневартовск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейс из Екатеринбурга в Нижневартовск задерживается на шесть часов, а в Казань - на три. В Липецк и Уфу уральцы сегодня не улетят. Изменения в расписании коснутся и обратных рейсов.

Напомним, ранее "РусЛайн" также задержала рейс из Липецка в Екатеринбург и обратно на 11 часов.

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13.04.2018 08:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.02.2018 08:00 Мск
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Ранее 18.12.2017 07:48 Мск
В Кольцово массовая задержка рейсов: с опозданием вылетят четыре самолёта

Ранее 14.12.2017 09:39 Мск
"РусЛайн" опять задерживает рейс из Липецка в Екатеринбург








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Авиакомпания "РусЛайн" отменила и задержала сразу несколько рейсов из Екатеринбурга
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