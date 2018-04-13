Двое югорчан получили "условку" за кражу у нижегородца криптовалюты на 800 тысяч

Двое жителей Нягани, временно проживающие в Сургуте, наказаны за кражу у жителя Нижнего Новгорода 800 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В 2017 г. в полицию обратился 33-летний пострадавший, пожаловавшийся на кражу у него BTC-e кода на 10 тыс. долларов, который он передал неизвестным для обмена на реальные деньги. В рамках расследования уголовного дела найдены двое 24-летний жителей Нягани, временно живущих в Сургуте.

Злоумышленники, получив базу данных одного из форумов в интернете, незаконно использовали информацию о тех, кто на нем общался. Получив из базы учетные данные пользователей, преступники создали тему по обмену BTC-e кодов на рубли. В результате они обманули нижегородца, который в личном сообщении передал аферистам BTC-e коды, рыночная стоимость которых составляла 821 тыс. руб.

За свои махинации преступники получили по два с половиной года условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.