Двое югорчан получили "условку" за кражу у нижегородца криптовалюты на 800 тысяч

в этот день
13.04.18
10:34
В Екб.12:34
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
Володин внес законопроект об ответных мерах на санкции США

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 362

Двое югорчан получили "условку" за кражу у нижегородца криптовалюты на 800 тысяч
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

Двое жителей Нягани, временно проживающие в Сургуте, наказаны за кражу у жителя Нижнего Новгорода 800 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В 2017 г. в полицию обратился 33-летний пострадавший, пожаловавшийся на кражу у него BTC-e кода на 10 тыс. долларов, который он передал неизвестным для обмена на реальные деньги. В рамках расследования уголовного дела найдены двое 24-летний жителей Нягани, временно живущих в Сургуте.

Злоумышленники, получив базу данных одного из форумов в интернете, незаконно использовали информацию о тех, кто на нем общался. Получив из базы учетные данные пользователей, преступники создали тему по обмену BTC-e кодов на рубли. В результате они обманули нижегородца, который в личном сообщении передал аферистам BTC-e коды, рыночная стоимость которых составляла 821 тыс. руб.

За свои махинации преступники получили по два с половиной года условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Другие новости по темам: криптовалюта, BTC-e код, условный срок, уголовное дело
13.04.2018 08:22 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
10:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Двое югорчан получили "условку" за кражу у нижегородца криптовалюты на 800 тысяч
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+