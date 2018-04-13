Жителей Тополей, Увала и Кетово "Водный союз" просит как можно скорее сделать запасы воды

Под Курганом произошла авария на водопроводе в микрорайоне Арбинка. В связи с этим требуется отключить воду в двух микрорайонах и одном районном центре.

13 апреля в 12.00 воду отключат во всех домах и организациях Тополей, Кетово и Увала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Авария в Арбинке произошла несколько часов назад на водопроводе диаметром 450 мм, принадлежащем администрации Кургана.

"Учитывая, что данная аварийная ситуация грозит остановкой Арбинских очистных сооружения, мы немедленно приступаем к ее ликвидации. При необходимости, будем работать в круглосуточном режиме до полного устранения утечки", - отметил главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин.