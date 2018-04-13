Центробанк обеспокоен ростом темпов потребительского кредитования

За январь–март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем в прошлом году. Темпами роста потребкредитования обеспокоен Центробанк.

Первый заместитель председателя регулятора Василий Поздышев отметил, что темпы роста кредитного портфеля при сохранении динамики могут превысить темпы экономического роста.

"Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить", - цитируют его слова "Известия".

Поздышев при этом заметил, что качество займов улучшается: за первых три месяца доля просроченных кредитов сократилась до 6,7% портфеля.

Как сообщало Накануне.RU, глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил об отсутствии опасности в росте темпов выдачи потребкредитов.