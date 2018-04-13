Победитель конкурса "Лидеры России" наберет молодую команду в правительство Пермского края

В Прикамье стартовал открытый конкурс по формированию кадрового резерва Пермского края. Руководителем проекта является начальник отдела госслужбы администрации губернатора Пермского края, победительница всероссийского конкурса "Лидеры России" Анна Козицына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Это будет абсолютно объективный и прозрачный конкурс. А значит, у каждого жителя края в возрасте до 35 лет, имеющего высшее образование, появился реальный шанс попасть в кадровый резерв, получить работу управленца и построить карьеру", — пояснила начальник отдела госслужба.

Решение об открытии конкурса было принято на заседании правительства, которое прошло накануне. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель – на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, готовых участвовать в развитии региона.

"Мы определили восемь приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться. Уже поставил задачу правительству – плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников", - прокомментировал Максим Решетников.

Конкурс "молодежный резерв" пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал 12 апреля и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углубленной диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает РАНХиГС, как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.

Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.

Напомним, победительница всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" пермячка Анна Козицына трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края.