Победитель конкурса "Лидеры России" наберет молодую команду в правительство Пермского края

в этот день
13.04.18
08:40
В Екб.10:40
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Главное
США хотят отобрать Северный морской путь

Тема дня
"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 8
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 348

Победитель конкурса "Лидеры России" наберет молодую команду в правительство Пермского края
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

руководитель, назначение (2010) | Фото:biz.kr.ua

В Прикамье стартовал открытый конкурс по формированию кадрового резерва Пермского края. Руководителем проекта является начальник отдела госслужбы администрации губернатора Пермского края, победительница всероссийского конкурса "Лидеры России" Анна Козицына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Это будет абсолютно объективный и прозрачный конкурс. А значит, у каждого жителя края в возрасте до 35 лет, имеющего высшее образование, появился реальный шанс попасть в кадровый резерв, получить работу управленца и построить карьеру", — пояснила начальник отдела госслужба.

Решение об открытии конкурса было принято на заседании правительства, которое прошло накануне. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель – на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, готовых участвовать в развитии региона.

"Мы определили восемь приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться. Уже поставил задачу правительству – плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников", - прокомментировал Максим Решетников.

Конкурс "молодежный резерв" пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал 12 апреля и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углубленной диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает РАНХиГС, как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.

Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.

Напомним, победительница всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" пермячка Анна Козицына трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края.

Другие новости по темам: Лидеры России, конкурс, Анна Козицына, Максим Решетников, кадровый резерв
13.04.2018 08:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 15:59 Мск
Прикамская победительница конкурса "Лидеры России" получила работу в администрации губернатора








Добавить комментарий:

Победитель конкурса "Лидеры России" наберет молодую команду в правительство Пермского края
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+