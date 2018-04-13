Скончалась председатель СЖР Южного Урала Ольга Давиденко

12 апреля скончалась председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, об этом написала в соцсети ее дочь Любовь.

"Те, кого мы истинно любили, остаются с нами навсегда. И неважно, ушел человек или умер. Он всегда будет с нами, всегда будет нашей частью. И никто не сможет его заменить, да и не надо - бесполезное это дело. И, если была истинная любовь, пустоты, требующей заполнения, тоже нет. Есть грусть и тоска, а пустоты - нет. Так мы проявляем верность ушедшему человеку", - написала дочь Давиденко.

Известно, что Ольга последнее время боролась с онкологией, но болезнь, к несчастью, взяла верх.

Ольга Давиденко была членом СЖР с 1996 года, а возглавила челябинское отделение летом 2015 года.

Коллектив Накануне.RU выражает соболезнования родным и близким Ольги Владимировны и скорбит вместе с ними.