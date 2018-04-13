МУГИСО избавляется от рекламных конструкций к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге демонтируют незаконные рекламные конструкции, которые располагаются вблизи стадиона "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУГИСО.

Так, с начала 2018 года в зоне действия ЧМ-2018 уже снесли 190 рекламных щитов, 465 афишных стендов, 45 рекламных перетяжек, 62 конструкции различных форматов, 18 скамеек и 20 суперсайтов.

За месяц до начала игр Чемпионата мира по футболу, МУГИСО планирует избавиться от 700 незаконных рекламных конструкций.

Департамент рекламы совместно с органами прокуратуры и полиции продолжат устранять нарушения в сфере рекламы, а нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.