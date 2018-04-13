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13.04.2018 07:47 Мск (09:47 Екб)
происшествия | За рубежом
Создатель "Новичка": Применить это вещество в Англии мог только идиот
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(2018) | Фото: AP

Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Химик обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

Как пояснил Мирзаянов "Коммерсантъ FM", недостаток "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Данное вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман, сказал химик.

"Только идиоту может прийти в голову такая мысль - это была большая ошибка", - отметил он.

Мирзаянов рассказал, что вещество в советские времена испытывали в условиях сухого воздуха. Когда же "Новичок" взаимодействует с влагой, то концентрация вещества падает в несколько раз.

"Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут - и вещества нет", - заявил Мирзаянов.

Напомним, в четверг был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

При этом в документе сказано, что название и состав выявленного токсичного химического вещества указаны в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

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13.04.2018 07:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб


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Создатель "Новичка": Применить это вещество в Англии мог только идиот
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