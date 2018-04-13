Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Подмосковье.

"По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщалось ранее, в четверг на 67 км автодороги А-107 малого бетонного кольца произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109 и автобуса, после чего последний съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате шестеро детей и трое взрослых были доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Известно, что дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин.