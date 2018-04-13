СМИ: Ким Чен Ын рассказал о возможном плане денуклеаризации

В японских СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о возможности подготовить дорожную карту процесса денуклеризации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, встреча лидеров двух азиатских стран состоялась в конце марта в Пекине.

На этой неделе ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к обсуждению вопроса возможного отказа от ядерного оружия. Кроме того, по данным южнокорейских СМИ, темой предстоящих переговоров с Вашингтоном также может стать заключение мирного договора.



Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tokyo Shimbun и её источники, близкие к отношениям Северной Кореи и Китая, лидер КНДР назвал в качестве условия составления план процесса денуклеризации, в частности, гарантию сохранения политической системы страны со стороны США, а также компенсации американской стороны.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерное оружие не будет востребовано на корейском севере, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.

Отметим, что после окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия, подписанный в 1953 году.