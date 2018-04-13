У берегов Сирии пролетело восемь американских самолётов

Восемь самолётов ВВС США за сутки совершили разведывательные полёты в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии.

По данным мониторингового ресурса Mil Radar, все они были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия. Это были преимущественно патрульные лайнеры P-8A.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS056 departed Sigonella at 1845z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/ZNNzyV8gQD — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".

Позже глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подводные лодки к Сирии.

Ранее стало известно, что на Восточное Средиземноморье к берегам арабской республикивылетел самолёт британских Королевских ВВС. Пока неясно, осуществлял ли он только перелёт на авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.