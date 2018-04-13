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Новости
13.04.2018 06:35 Мск (08:35 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Юрист назвал странным изменение приговора Улюкаеву
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Алексей Улюкаев, Игорь Сечин (2017) | Фото: politeka.net

Отмена запрета бывшему министру Алексею Улюкаеву работать чиновником после освобождения выглядит странной, считает управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, такое изменение приговора экс-главе Минэкономразвития РФ было внесено вчера Мосгорсудом. При этом был подтверждён восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.

Алексей Улюкаев(2017)|Фото: regnum.ru

Бишенов, комментируя данную ситуацию, отметил, что дополнительное наказание назначается обычно в случаях тесной связи преступления с деятельностью подсудимого.

"С учётом того, что суд не изменил срок заключения и согласился с выводами суда первой инстанции, отмена дополнительного наказания выглядит достаточно странно", — цитирует юриста "РИА Новости".

Он добавил, что подтверждение приговора в данном случае вносит "чисто-техническое изменение", по сути, не меняющее приговор в целом. "Чем руководствовались судьи", адвокат затруднился сказать.

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13.04.2018 06:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:35 Екб


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Юрист назвал странным изменение приговора Улюкаеву
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