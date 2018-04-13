Постпред Сирии в ООН рассказал о происхождении применявшегося в стране химоружия

Химическое оружие, применявшееся в Сирийской арабской республики (САР) во время гражданской войны, было получено террористами при помощи разведывательных служб Саудовской Аравии, США, Турции и Франции, заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

Напомним, 8 апреля появилась информация о химатаке в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута. В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе. При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Как сообщает РБК со ссылкой на сирийское агентство SANA, Джаафари пообещал, что официальный Дамаск окажет содействие экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), намеренным в ближайшие выходные начать работу в Восточной Гуте и установить, имело ли там место химатака.

Что касается применявшегося в арабской республике химоружие, оно, как отметил дипломат, имеет ливийское происхождение и перевозилось через Турцию на гражданских самолётах. Этой операцией, по словам Джаафари, руководил некий Хайсам аль-Кассар. Кто это такой и чем он сейчас занимается, сирийский постпред не уточнил.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".

Позже глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подводные лодки к Сирии.

Ранее стало известно, что на Восточное Средиземноморье к берегам арабской республики вылетел самолёт британских Королевских ВВС. Пока неясно, осуществлял ли он только перелёт на авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.