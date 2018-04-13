Душегубу из Екатеринбурга, задушившему женщину и выбросившему тело в сугроб, предъявлено обвинение

39-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 25 марта в квартире дома по улице Маневровая обвиняемый распивал спиртное с местной жительницей 1973 года рождения. В ходе застолья между собутыльниками произошёл словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину. Когда на улице стемнело, обвиняемый вынес тело и спрятал в районе гаражей, засыпал снегом.

Подозреваемого удалось задержать. В ходе следствия задержанный проверили на "детекторе лжи", который предварительно подтвердил причастность обвиняемого к убийству. Сам задержанный признался в содеянном.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Злоумышленник заключен под стражу.