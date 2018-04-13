В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад

Протестов, связанных с выборами, в России ждать не стоит, и причина тому — высокий рейтинг президента Владимира Путина.

Однако, как считают эксперты Minchenko consulting, народных волнений ждать все же стоит. Специалисты опубликовали доклад "Источники и риски протестной активности в 2018 году".

Свое влияние на низкий уровень протестной активности также оказала система выборных фильтров, не позволяющая играть существенную роль на политической арене наиболее оппозиционно настроенным политикам, а также идеологический и технологический кризисы оппозиционных партий. При этом эксперты говорят, что народные выступления будут. Но посвящены они будут другой тематике.

По словам авторов доклада, в настоящее время для власти существуют такие проблемные точки, как экологические протесты, протесты обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные с чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

Однако количество проблемных тем будет возрастать, и связано это с непопулярными реформами, считают эксперты. Среди них - рост фискального бремени и косвенных поборов с населения, возможное повышение пенсионного возраста, пересмотр существующей системы льгот и т.д. "Особенно критичными такие риски станут в ситуации, когда вместе с ростом фискального давления на граждан будут реализовываться масштабные программы поддержки крупного бизнеса, пострадавшего от санкций со стороны США и ЕС", - говорится в докладе.

Несмотря на то, что протесты россиян по данной тематике, как правило, носят стихийный и локальный характер, это не значит, что они не несут потенциального риска для федеральной власти и лично главы государства Владимира Путина.

Как отмечается в докладе, апелляция к президенту России в случае проблем имеет "ограниченную масштабируемость", а понижение рейтингов местных властей, в конце концов, ведет и к снижению его собственного рейтинга. "При росте числа протестов коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна", — говорят эксперты.

В исследовании Minchenko consulting предлагается властям получить достоверную статистику по причисленным рискам, провести диагностику внутриэлитных конфликтов в регионах, а также учесть новую информационную реальность, где социальные сети становятся не только распространителем информации, но и точками самоорганизации протестных групп. Также эксперты призывают чиновников быть готовыми принять протест, сделать шаги к пониманию мотивов протестующих.

Исследование проводилось посредством качественных методов, включающих в себя фокус-группы и неформализованные интервью. По словам авторов исследования, они провели более 200 интервью с представителями региональной элиты, в более чем 20 российских регионах.

Напомним, что акции протеста, посвященные экологии, прокатились по Московской области. Одна из крупнейших — в Волоколамске, где местные жители потребовали закрыть местный полигон твердых бытовых отходов "Ядрово".

Примером протестов, связанных с "техногенными катастрофами", является пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемеровской области, который унес жизни более 60 человек.