Ученые считают, что в ожирении виноваты бактерии

Типичная диета жителя западного мегаполиса - калорийная еда с акцентом на фастфуд - может привести к росту численности бактерий, которые облегчают всасывание жира, в результате чего происходит ожирение.

Американские ученые изучили микрофлору тонкого кишечника. Как выяснилось, определенные виды бактерий начинают стремительно размножаться там в течение одного-двух дней после приема излишне жирной пищи. Эти бактерии обеспечивают выделение ферментов, облегчающих усвоение жира. В то же время подобный состав флоры кишечника влечет за собой ожирение.

Специалисты намерены продолжить эту работу и выяснить, способны ли специально подобранные пребиотики или пробиотики помочь в борьбе с ожирением, пишет "Российская газета".