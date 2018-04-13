Навальный анонсировал митинг перед инаугурацией Путина

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал 5 мая митинги и акции протеста по всей стране.

Политик призвал россиян выходить на улицы "против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония". "Наша общая задача — добиться, чтобы наш голос был услышан и принят во внимание", — заявил Навальный.

Мероприятия намечено провести перед инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Как сообщил юрист ФБК Иван Жданов, это анонс митинга, подавать уведомление на согласование в мэрию нужно не раньше, чем за 15 дней. "Традиционно, скорее всего, подадим на Тверскую [улицу в Москве]. Вряд ли мы будем отступать от своих традиций. Тверская — шествие, митинг — Охотный Ряд", — отметил Жданов, сообщает РБК.