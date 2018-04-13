Дания: "Северный поток-2" остановить невозможно

Дания не способна помешать строительству "Северного потока-2", однако имеет возможность замедлить выполнение проекта, если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды.

Как сообщил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, "мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм".

Как подчеркнул премьер, в данном случае маршрут газопровода будет изменен и пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании. Поэтому, с точки зрения датского руководства, оптимальным было бы, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС, сообщает ТАСС.

Ранее окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2" выдала Финляндия.