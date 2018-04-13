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12.04.2018
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
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Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
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Новости
13.04.2018 02:11 Мск (04:11 Екб)
политика | За рубежом
Лондон направил к Сирии самолет управления нанесением ударов
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самолет взлет авиация аэропорт ВПП взлетная полоса (2010) | Фото: allday.ru

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.
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Согласно международному извещению для авиационного персонала, с 12 апреля до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. Не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9150 метров, сообщает "Интерфакс".

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13.04.2018 02:11 Мск | Денис Линов
04:11 Екб


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Лондон направил к Сирии самолет управления нанесением ударов
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