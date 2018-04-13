Лондон направил к Сирии самолет управления нанесением ударов

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Лайнер взял курс на Восточное Средиземноморье к берегам Сирии. Пока неясно, осуществлял ли он только перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.

Ранее стало известно, что Великобритания с 12 апреля закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим "увеличением военной активности".

Согласно международному извещению для авиационного персонала, с 12 апреля до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. Не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9150 метров, сообщает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подводные лодки к Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он побещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".