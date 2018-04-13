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13.04.2018 01:21 Мск (03:21 Екб)
политика | В России | За рубежом
США хотят отобрать Северный морской путь
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Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

США считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.
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Об этом сообщил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт. "В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако... подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда", – заявил военачальник.

Зукунфт отмечает, что такая позиция Вашингтона, касающаяся СПМ, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. "Это потребует существенного диалога в будущем", – сказал глава американской Береговой охраны.

"Не стоит воспринимать слова господина Зукунфта как некую угрозу отобрать у России СМП. Адресаты этих слов находятся не в Москве, а в Вашингтоне", – считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Кроме того, возможно, адмирал решил воспользоваться геополитическим напряжением и выбить для своей службы побольше денег. "Поскольку Береговая охрана США как минимум де-юре структура военная, то она может претендовать на раздуваемые сейчас впервые с конца холодной войны бюджеты, а для этого нужно как минимум напомнить о своем существовании и о нахождении и несении службы в непосредственной близости от потенциального противника", – говорит эксперт.

Северный морской путь все больше привлекает внимание разных стран. Грузопоток по нему с каждым годом растет. Если в 1998 году по СМП было перевезено всего 1,8 млн т грузов, то в прошлом году – уже 10,6 млн тонн. Причем объем трафика в западном секторе СМП – от Мурманска до порта Сабетта – уже сопоставим с европейским, пишет газета "Взгляд".

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13.04.2018 01:21 Мск | Денис Линов
03:21 Екб


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США хотят отобрать Северный морской путь
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