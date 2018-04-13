США хотят отобрать Северный морской путь

США считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.

Об этом сообщил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт. "В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако... подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда", – заявил военачальник.

Зукунфт отмечает, что такая позиция Вашингтона, касающаяся СПМ, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. "Это потребует существенного диалога в будущем", – сказал глава американской Береговой охраны.

"Не стоит воспринимать слова господина Зукунфта как некую угрозу отобрать у России СМП. Адресаты этих слов находятся не в Москве, а в Вашингтоне", – считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Кроме того, возможно, адмирал решил воспользоваться геополитическим напряжением и выбить для своей службы побольше денег. "Поскольку Береговая охрана США как минимум де-юре структура военная, то она может претендовать на раздуваемые сейчас впервые с конца холодной войны бюджеты, а для этого нужно как минимум напомнить о своем существовании и о нахождении и несении службы в непосредственной близости от потенциального противника", – говорит эксперт.

Северный морской путь все больше привлекает внимание разных стран. Грузопоток по нему с каждым годом растет. Если в 1998 году по СМП было перевезено всего 1,8 млн т грузов, то в прошлом году – уже 10,6 млн тонн. Причем объем трафика в западном секторе СМП – от Мурманска до порта Сабетта – уже сопоставим с европейским, пишет газета "Взгляд".