В Подмосковье после ДТП с автобусом в больнице остаются шестеро человек

Шесть человек остаются в Пушкинской центральной районной больнице Подмосковья после автоаварии с экскурсионным автобусом.

Всего в лечебное учреждение доставили девять человек - трое взрослых и шестеро детей. Один ребенок отказался от госпитализации, еще двое детей в тяжелом состоянии вертолетами санавиации отправлены в специализированные лечебные учреждения.

Трое взрослых и трое детей остаются в состоянии средней тяжести, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ДТП произошло 12 апреля на 61 км трассы А-107, где столкнулись ВАЗ-2109 и автобус. Дети возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин.