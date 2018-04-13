Американские чиновники нашли доказательства химатаки в Сирии

Образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийской Думе дали положительный результат.

Об этом сообщает американский телеканал MSNBC со ссылкой на чиновников. У США есть анализы крови и мочи людей, проживавших в районе химической атаки. Образцы показали положительный результат на хлор и нервно-паралитическое вещество. Тем временем, анализы не показывают, использовался ли при атаке газ зарин.

Как считает американская сторона, за химатакой стоит сирийский режим, однако ждет заключения от Организации по запрещению химического оружия. Эксперты ОЗХО прибудут в Сирию 14 апреля, сообщает Lenta.ru.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он пообещал, что "ракет будет много — хороших, новых и "умных". В МИД арабской республики такое заявление оценили как "безрассудную эскалацию".