ЦСКА выбыл из Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с лондонским "Арсеналом" в матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Российская команда выбыла из турнира. Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 2:2, тогда как первая игра ЦСКА и "Арсенала", состоявшаяся на прошлой неделе, закончилась крупной победой лондонского клуба – 4:1. В итоге ЦСКА выбыл из еврокубков, а "Арсенал" стал полуфиналистом Лиги Европы.

После матчей 1/8 финала Лигу Европы покинули московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", на предыдущей стадии завершил свое выступление столичный "Спартак".