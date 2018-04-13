Новосибирские коммунисты в суде продолжают борьбу за сохранение Дома-музея Кирова

Новосибирские коммунисты из ВКПБ и РКРП продолжают борьбу за восстановление экспозиции, посвящённой революционной деятельности в Сибири С.М. Кирова, в его доме-музее.

Активист Алексей Денисюк рассказал Накануне.RU, что подал иск с соответствующими требованиями в канцелярию Центрального районного суда на директора краеведческого музея Новосибирска Андрея Шаповалова. В качестве третьих лиц заявлены министерство культуры Новосибирской области и мэрия города Новосибирска.

Недовольство граждан вызвало открытие в ноябре прошлого года на месте Дома-музея С.М. Кирова "Городской усадьбы Ново-Николаевска", в ходе чего все личные вещи и документы о революционной деятельности С.М. Кирова в Сибири были убраны из экспозиции, что, фактически, привело к ликвидации Дома-музея.

Защитники дома-музея обращали внимание на то, что он является объектом культурного наследия народов России и находится под охраной государства, а новосибирцы чтят память о Кирове, в частности, о его пребывании в городе в 1908 г. Активисты провели серию пикетов с требованием восстановить экспозицию. Министр культуры НСО Игорь Решетников заверил, что предметы будут возвращены после реставрации, но, по мнению активистов, это обещание не выполнено.

Помимо обращения в суд, в мэрию города подано уведомление на проведение пикета на площади Ленина 17 апреля, в ходе которого планируется потребовать от властей выполнить ранее данные обещания и вернуть в музей экспозицию.

Как сообщил Алексей Денисюк, вскоре последовал звонок из мэрии с требованием перенести пикет к Новосибирской филармонии, однако инициаторы мероприятия ввиду общественно-политической значимости своих требований отказываются покидать центр города.

"Если "красный" мэр запретит нам, мы всё равно проведём – одиночные пикеты вдоль всей площади Ленина", – подчеркнул Алексей Денисюк.