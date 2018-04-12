Вслед за подчиненным. Глава МВД России уволил начальника ГИБДД Среднего Урала Юрия Демина

После истории с аварией с участием замглавы свердловской ГИБДД Александра Юнусова под "кадровый нож" попал и сам руководитель госавтоинспекции Среднего Урала - министр внутренних дел России 12 апреля подписал указ об увольнении Юрия Демина, пишет oblgazeta.ru.

По официальной информации, причина увольнения связана с истечением срока контракта.

Известно, что Демина также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, уволен из органов.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем "Ситроена", не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении "Тойотой Ленд Крузер". В результате происшествия никто из людей не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.