Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву

Московский городской суд 12 апреля оставил в силе приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, исключив лишь из резолютивной части указание на запрет занимать должности на госслужбе после освобождения, об этом пишет "Агентство Москва".

В остальном приговор остался прежним - 8 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в четверг Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты Улюкаева на приговор. Впервые на допрос по делу о взятке приехал глава "Роснефти" Игорь Сечин, который полтора часа давал показания в закрытом режиме.

Адвокаты Улюкаева заявили, что подадут кассационную жалобу. Сам Улюкаев, выступая в суде, в очередной раз заявил о своей невиновности, отметив, что его осудили по принципу "одна бабка сказала".

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.