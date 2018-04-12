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от издателя  |  комментариев: 10


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В Челябинск перед саммитами ШОС и БРИКС приехала рабочая группа "Росконгресса"
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совещание, Челябинск, Росконгресс, подготовка, саммит (2018) | Фото:Росконгресс

Рабочая группа фонда "Росконгресс" посетила Челябинск в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.
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Представители фонда посетили строительные площадки общественно-делового центра и конгресс-холла, познакомилась с другими инфраструктурными проектами, которые могут быть реализованы в Челябинске к дате проведения саммитов, сообщили Накануне.RU в "Росконгрессе".

Как отметил директор фонда Александр Стуглев, процесс идет.

совещание, Челябинск, Росконгресс, подготовка, саммит(2018)|Фото:Росконгресс

"Могу по опыту своему сказать, что у города есть все возможности подготовиться и достроить объекты в срок. Времени для этого достаточно", - отметил Стуглев.

По итогам визита состоялось рабочее совещание с участием представителей правительства Челябинской области, "Роскогресса" и бизнеса региона.

Александр Стуглев(2018)|Фото:Росконгресс

"Ключевая текущая задача сейчас - скоординировать наши действия и совместную работу по подготовке к саммитам", - отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Участники совещания обсудили соответствие предъявленным требованиям планировок общественно-делового центра, который будет построен на набережные реки Миасс, а также конгресс -холла "Таганай", возводимого на улице Труда.

Борис Дубровский(2018)|Фото:Росконгресс

Напомним, фонд "Росконгресс" определен единственным исполнителем осуществляемых Минфином РФ госзакупок, связанных с подготовкой к ШОС. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске. Губернатор Борис Дубровский назвал это решение "историческим шансом получить новый импульс развития".

Другие новости по темам: Росконгресс, самиит, ШОС, БРИКС, рабочая группа, подготовка
12.04.2018 20:21 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
22:21 Екб


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В Челябинск перед саммитами ШОС и БРИКС приехала рабочая группа "Росконгресса"
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