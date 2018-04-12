В Челябинск перед саммитами ШОС и БРИКС приехала рабочая группа "Росконгресса"

Рабочая группа фонда "Росконгресс" посетила Челябинск в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Представители фонда посетили строительные площадки общественно-делового центра и конгресс-холла, познакомилась с другими инфраструктурными проектами, которые могут быть реализованы в Челябинске к дате проведения саммитов, сообщили Накануне.RU в "Росконгрессе".

Как отметил директор фонда Александр Стуглев, процесс идет.

"Могу по опыту своему сказать, что у города есть все возможности подготовиться и достроить объекты в срок. Времени для этого достаточно", - отметил Стуглев.

По итогам визита состоялось рабочее совещание с участием представителей правительства Челябинской области, "Роскогресса" и бизнеса региона.

"Ключевая текущая задача сейчас - скоординировать наши действия и совместную работу по подготовке к саммитам", - отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Участники совещания обсудили соответствие предъявленным требованиям планировок общественно-делового центра, который будет построен на набережные реки Миасс, а также конгресс -холла "Таганай", возводимого на улице Труда.

Напомним, фонд "Росконгресс" определен единственным исполнителем осуществляемых Минфином РФ госзакупок, связанных с подготовкой к ШОС. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске. Губернатор Борис Дубровский назвал это решение "историческим шансом получить новый импульс развития".