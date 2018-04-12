В Радужном завершено расследование дела о попытке поджога автомобиля судьи

В Радужном завершено расследование уголовного дела о попытке поджога автомобиля судьи, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Установлено, что местный житель из мести за принятые судьей Радужнинского городского суда решения по гражданским делам решил поджечь ее автомобиль. "В один из дней октября 2017 года, надев парик и темные очки, мужчина подошел к автомобилю судьи и положил под него пакет с горючим веществом и легковоспламеняющимися предметами, которые поджег, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Однако завершить свое намерение мужчина не смог, поскольку судья вовремя увидела дымящийся пакет и смогла отбросить его в сторону.

"В ходе следствия, мужчина дал признательные показания. На допросе он сообщил, что таким способом хотел отомстить судье, которая в 2010 и 2016 годах выносила решения не в его пользу", - добавили в ведомстве.

Согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе, мужчина имеет психическое расстройство и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры в виде лечения в специализированной медорганизации.