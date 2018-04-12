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от издателя  |  комментариев: 10


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В Югре раскрыто убийство шестилетней давности
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

В ХМАО раскрыто убийство шестилетней давности, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи, криминалисты совместно с полицией установили лицо, причастное к совершению преступления, совершенного в августе 2012 года.

"В марте 2018 года по подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего - житель Республики Башкортостан, 1986 года рождения, ранее проживавший в Сургуте. В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по ходатайству следователя СКР судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что в январе 2015 года на острове Зубатинский вблизи Сургута было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями. Погибшим оказался житель Сургута 1960 года рождения, пропавший без вести в августе 2012 года.

"Проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза выявила на теле погибшего признаки криминальной смерти - повреждения в области шеи. Следствием проверялись различные версии произошедшего, в том числе о причастности к убийству лиц из числа знакомых погибшего", - добавили в ведомстве.

По версии следствия, убийство было совершено из корыстных побуждений. Обвиняемый решил завладеть недвижимостью потерпевшего и под предлогом обговорить условия сделки купли-продажи он встретился с потерпевшим, которого увез в гаражный кооператив, где и задушил. В дальнейшем, тело было спрятано на острове в заранее приготовленной яме.

"Уже после убийства обвиняемый понял, что завладеть квартирой не удастся – недвижимость была оформлена на родственников потерпевшего. Через некоторое время обвиняемый скрылся за пределами округа", - отметили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится ряд экспертиз.

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12.04.2018 18:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:43 Екб


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В Югре раскрыто убийство шестилетней давности
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