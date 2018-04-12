В МЧС подтвердили наличие пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили наличие пострадавших в ДТП с участием автобуса и "легковушки", передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве отметили, что сообщение об аварии поступило в 16.25. ДТП произошло в Пушкинском муниципальном районе Подмосковья, в деревне Царево.

"Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 7 единицы техники, 22 человека из них 3 человека и 1 единица техники", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, водитель легкового автомобиля погиб, несколько детей госпитализированы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Московской области автобус, в котором находилось 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем ВАС-2109.