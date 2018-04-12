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ВСУ обстреляли в Донбассе автобус со школьниками, погиб военнослужащий
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Красногоровка, Донбасс, обстрел (2016) | Фото: vk.com

Украинские боевики вероломно обстреляли поселок Зайцево к северу от Горловки. В результате погиб военнослужащий ДНР, спасавший детей от обстрела. Об этом говорится в сообщении оперативного командования ДНР.
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По запросу украинской стороны, с утра в районе Зайцево проводились поисковые мероприятия с целью эвакуации тела военнослужащего ВСУ В. Майбороды, погибшего 8 апреля, в связи с чем действовал режим тишины.

Несмотря на это, ВСУ в 14.00 вероломно начали обстрел населенного пункта из стрелкового оружия. Под огонь боевиков в том числе попал местный школьный автобус, перевозивший группу детей. Группа военнослужащих ВС ДНР в срочном порядке прибыла к месту инцидента и, рискуя жизнью, провела эвакуацию школьников из зоны обстрела.

"Во время ведения огня со стороны ВСУ ранение, несовместимое с жизнью, получил один из наших военнослужащих, участвовавший в спасении детей. Это новое дикое преступление украинских террористов не должно остаться без внимания общественности и международных организаций", - говорится в сообщении донецкого командования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее ВСУ устроили жестокий обстрел западных окраин Донецка, несмотря на действующее "бессрочное перемирие".

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20:00 Екб


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ВСУ обстреляли в Донбассе автобус со школьниками, погиб военнослужащий
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