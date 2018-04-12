Новый терминал аэропорта "Симферополь" 16 апреля примет первых пассажиров

Новый терминал аэропорта "Симферополь" примет первых пассажиров 16 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

"16 апреля 2018 года с 8 утра аэропорт "Симферополь" переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс. Первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в понедельник в 08:20 утра по московскому времени", - говорится в сообщении.

Терминал уже протестировали около 400 человек - студентов крымских вузов, представителей СМИ и блогеров, а также волонтеров.

"Сегодня тестирование самое масштабное по количеству участников и оно максимально приближено к реальности. По итогам предыдущих этапов и по тем оценкам, которые мы получили от наших тестовых пассажиров, мы с уверенностью можем говорить о том, что готовы к переводу рейсов в новый аэровокзальный комплекс с 16 апреля 2018 года", - прокомментировал генеральный директор аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин.

Отметим, после ввода в эксплуатацию новый терминал аэропорта сможет обслуживать 3 тыс. 650 пассажиров в час и 6,5 млн пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.